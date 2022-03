Verhalen van hunkering tot wantrouwen

De Ierse schrijfster Maeve Brennan (1917-1993) groeide op in Dublin. In 1934 verhuisde zij met haar ouders naar Amerika. Daar bleef zij wonen. De verhalen die zij in het weekblad The New Yorker publiceerde, keren vaak terug naar haar geboorteland. Ze hebben allemaal iets onrustbarends en ondermijnen op subtiele wijze de hoop op een goede afloop. Mogelijk is dat de reden dat Maeve Brennan lange tijd vergeten was. Met de bundeling van haar verhalen is daar sinds vijftien jaar verandering in gekomen. De in het Nederlands vertaalde bundel De rozentuin bevestigt de hernieuwde belangstelling voor haar werk en geeft een mooi beeld van Brennans schrijverschap.