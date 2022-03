Mann is zelf niet zo’n boeiend personage

Er is nauwelijks een auteur over wie meer boeken geschreven zijn dan Thomas Mann. Met klassiekers als De Buddenbrooks en De toverberg behoort hij tot de allergrootste auteurs van de twintigste eeuw. Dat wil nog niet zeggen dat Mann zelf een boeiend personage was; de meeste biografen wijden vooral uit over zijn excentrieke gezinsleden. De schrijver, door zijn kinderen ‘de tovenaar’ genoemd, leefde voornamelijk in zijn werkkamer.

De Ierse auteur Colm Tóibín waagt zich toch aan een lijvige roman, De tovenaar, waarin hij Manns levensverhaal chronologisch vertelt. De populariteit van Manns boeken was zodanig dat hij van de royalty’s een riant leven kon leiden. In 1936 verlaat de familie Duitsland. Manns echtgenote Katia is Joods, en daarmee ook de kinderen. Ze vestigen zich in de Verenigde Staten, waar ze in Californië een eigen huis laten bouwen. Contacten hebben ze vooral in de kring van Duitse ballingen. Mann blijft te midden van zijn kleurrijke gezin en vriendenkring een eenling. Zijn homoseksuele neigingen houdt hij in toom, op een enkele erotische fantasie na, ze worden hem door zijn vrouw vergeven. Manns biseksuele kinderen Erika en Klaus, allebei ac..

