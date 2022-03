Een man zonder plan

In De winters van Annemarie de Gee laat Reik Zwart zijn leven bepalen door zijn omgeving. Iedereen kan hem zijn, niemand wil het, of schuilt er schoonheid in zo’n leven?

Op de dag dat Betty haar grote liefde begraaft, voelt ze hun kind trappelen in haar buik: ‘O, wat had ze het graag ingeruild, dit kind. Ongevraagd had het zich in haar genesteld.’ De dag daarna wordt de jongen geboren: Reik Zwart. Zijn moeder is tot hem veroordeeld, en hij tot haar.

De moeder klampt zich vast aan de herinnering van haar overleden echtgenoot en slijt in lethargie haar dagen. Ze laat zich koeioneren door de buurvrouw die bij haar intrekt. De Gee laat Reiks levensverhaal vertellen door een alwetende verteller. Zeker in het begin van de roman kiest die nu eens Betty, dan weer Reik, maar ook onbelangrijker personages als focalisator. Later in het verhaal mis je die blikken, ben je benieuwd hoe Reiks vrouw en dochter denk..

