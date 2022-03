Voor je het weet vliegen de snippers rond

Hoewel de kinderboekenweek pas in oktober start, spelen uitgevers daar nu al op in. Het hele jaar door verschijnen er boeken die aansluiten bij het dit jaar gekozen thema ‘Gi-ga-groen’.

Het buitengewone boek dat zichzelf opeet is een van de eerste en onderscheidt zich meteen in originaliteit. Het boek is van karton en elke bladzijde is 100 procent herbruikbaar. Als je van knutselen houdt, heb je bijvoorbeeld zo een zaaibakje gemaakt of een eco-badge of tijgerkop. Hou je meer van koken dan zijn de recepten voor een bananenpannenkoek of een eco-pizza handig.

Ook de liefhebbers van spelletjes worden niet vergeten. Je hebt een bladzijde zo omgetoverd in een energieheldenspel. De dertig opdrachten variëren in moeilijkheid. Soms is alleen de bladzijde zelf nodig, terwijl andere keren de hulp van ouders niet mag ontbreken en er extra materialen gezocht moeten worden. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het ontwerpen van..

