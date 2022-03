Watergate als symbool voor smerige trucjes

Garrett Graff ontvouwt in het waarschijnlijk meest volledige boek over Watergate wat zich rond dit drama afspeelde. Terwijl Nixon zich bezig moest houden met tal van crises, was hij urenlang druk met tapes.

Stel dat de Verenigde Staten terechtkomen in een acute buitenlandse crisis, zoiets als oorlog in Oekraïne. Maar op dat moment blijkt de president zo geobsedeerd door eigen problemen dat hij nauwelijks aan regeren toekomt. Bedenk daarbij dat het Amerikaanse staatshoofd wat buitenlandse politiek betreft grondwettelijk veel bevoegdheden heeft gekregen. Als opperbevelhebber van de strijdkrachten kan hij besluiten tot militaire actie, risicovolle spionage en al dan niet geheime diplomatieke actie. En dan toch beheerst worden door een affaire die in feite persoonlijk is?

Helaas gaat het hier niet om pure theorie. Zo was Donald Trump helemaal bezeten door zijn electorale verlies tegen Joe Biden. Mensen die het wisten, zeiden dat zo ongeveer alle..

