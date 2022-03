De Eerste en de Tweede helft van het leven: Wie geestelijk wil groeien, moet eerst in zonde vallen

Oud worden, is dat niet vooral aftakelen, moeten loslaten, minder kunnen? Welnee, zegt de Amerikaanse franciscaanse theoloog Richard Rohr, het is zo veel méér. De tweede helft van je leven is geen weg naar beneden, maar omhoog. Helaas helpen onze samenleving en onze kerken je niet echt om dat te ontdekken.

De eerste helft van je leven is zoals een huis bouwen: je legt het fundament, en construeert de verschillende kamers. Je doet een opleiding, zoekt een baan, gaat relaties aan, creëert een thuis, maakt belangrijke keuzes – je doet kortom alles wat nodig is voor een vloertje waarop je goed, veilig en gelukkig kunt leven. Het is leven-als-overleven, en zeker in het rijke Westen zijn we daar vreselijk goed in geworden, schrijft de Amerikaanse priester Richard Rohr (1943) in zijn recent vertaalde boek Omhoog vallen.

Leven-als-leven, het huis dat je hebt gebouwd inrichten, daadwerkelijk daarin leven – dat vinden we een stuk moeilijker. En dat wordt het helemaal als het mis gaat in het leven, en dat overkomt vroeg of laat eigenlijk iedereen. Je ..

