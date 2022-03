De Visatlas: schonere rivieren, sloten en plassen, meer soorten vis

De Visatlas van Nederland beschrijft de visstand die in de afgelopen kwarteeuw is veranderd doordat de binnenwateren aanmerkelijk schoner zijn geworden. Naast de aloude inheemse soorten worden de nodige nieuwkomers besproken.

De kwaliteit van het water in Nederlandse rivieren, kanalen, plassen en sloten is niet goed, maar de afgelopen 25 jaar al wel drastisch verbeterd: het water is schoner en helderder geworden, er zijn weer waterplanten en bovendien zijn veel wateren natuurlijker ingericht. Beken en rivieren meanderen weer, oevers zijn weer begroeid en vistrappen helpen trekkende vissoorten dammen en sluizen te passeren.

De toegenomen belangstelling voor het leven onder water was reden voor kennisorganisatie Ravon en Sportvisserij Nederland de handen ineen te slaan voor de Visatlas van Nederland, een nieuw standaardwerk dat de vissoorten in de Nederlandse wateren beschrijft. In deze opvolger van De Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen u..

