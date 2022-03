Boombewustzijn: hoe oude bomen ons hun levenswijsheid geven

Dat bomen goed en nuttig zijn voor de gezondheid van de mens, dat weten we. De populaire Duitse boom-auteur Peter Wohlleben doet er een schepje bovenop. Zijn stelling: Oude bomen leren ons een les in het omgaan met klimaatverandering. ‘Het lot van de bossen en de mensheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is geen sombere, maar een hoopvolle boodschap.’