In het interneringskamp Boven-Digoel lieten de Nederlanders hun gevangenen vlinders vangen

Een week voor de oorlog in Oekraïne uitbrak, publiceerden drie onderzoeksinstituten, NIOD, KITLV en NIMH, over Nederlands oorlogsgeweld in Indonesië. Het onderzoek zal uiteindelijk twaalf publicaties opleveren.

Het eerste, samenvattende deel van de reeks boeken over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië heeft een betekenisvolle titel: Over de grens. Het geeft in kort bestek een toelichting op de voornaamste conclusies van het onderzoek. Die conclusies luiden dat gebruik van extreem geweld wijdverbreid was. Het werd gedoogd, bevorderd, verhuld en niet of nauwelijks bestraft door de verantwoordelijke politieke, militaire en juridische autoriteiten. De achtergronden, uitgangspunten en werkwijze van de onderzoekers komen uitvoerig..

