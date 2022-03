De bijl aan de wortel van de boom?

Bram Kalkman, Gerko Tempelman en Rikko Voorberg, alle drie theoloog en voorganger bij een kerk die zingeving wil brengen in een postmoderne tijd, dagen in Onzeker weten. Een inleiding in de radicale theologie de lezer uit te twijfelen aan alles wat vanzelfsprekend leek over God en geloof.

Radicale theologie is een reactie op ontwikkelingen in de westerse ideeëngeschiedenis. Wat is er nog te geloven nadat Feuerbach, Marx, Freud en Nietzsche het geloof (en daarmee God) hebben ontmaskerd als een burgerlijke illusie? Radicale theologie wil breken met die burgerlijkheid en gaat daarom op zoek naar de wortels van het geloof - ‘radicaal’ komt van het Latijnse ‘radix’, dat inderdaad ‘wortel’ betekent. De auteurs gaan hiervoor te rade bij t..

