Beeldend avonturenverhaal in ruige natuur

De rand van de wereld van de Engelse auteur Andrew J. Graff is een avontuurlijke coming-of-ageroman. De tienjarige Fish, die in de zomer bij zijn opa woont, schiet zijn beste vriend Bread te hulp, als die door zijn vader mishandeld wordt. Maar dit loopt helemaal verkeerd af. De twee jongens denken dat ze een moord hebben gepleegd en vluchten de ruige bossen van Wisconsin in. Fish zegt zijn vader te willen opzoeken, die op de basis van de Nationale Garde zou verblijven.