Een slimme en o zo geestige tekst

De in 1974 verschenen roman van Fran Ross was jarenlang onvindbaar. Misschien was het multiculturele en de gewaagde tekst over racisme en discriminatie de tijd vooruit, maar de stijl past grotendeels wel bij de jaren zeventig. Het is een taalfestijn, waaraan de vertaler een hele klus gehad moet hebben, maar ook veel genoegen. Zinnen gebruiken soms slang; soms doen ze denken aan de tekstballonnen uit stripverhalen; soms is het een mengeling van Latijnse, Franse en vooral Jiddische woorden. Voor het laatste is een keurige woordenlijst beschikbaar. Dan zijn er de begrippen uit de wereld van poëzie of muziek. Dat alles vervat in een verhaal dat doet denken aan de omzwervingen van Leopold Bloom in Dublin. Hier wordt echter niet de zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .