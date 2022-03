Falende oorlogsverslaggevers

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het al vaak gezegd: ‘The first casualty of war is the truth’ – ‘Het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid’. De uitspraak wordt toegeschreven aan de Amerikaanse senator Hiram Johnson. Hij verzette zich tevergeefs tegen de Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Dat Johnson gelijk had, blijkt wel uit het boek van de Britse journalist Philip Knightley, The First Casualty, over oorlogsverslaggeving van de Krimoorlog (1853-1856) tot de Vietnamoorlog (1965-1975). Knightleys onderzoek laat maar één conclusie toe: het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid.

Knightley eindigt met de Vietnamoorlog. Het boek van Pien van der Hoeven, Spoken. Nepnieuws en de Amerikaanse o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .