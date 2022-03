Een Duitse Forrest Gump

Het begint met een kist vol oude papieren, zoals menige familiespeurtocht, deels geschreven in oud-Duits Sütterlinschrift. Het ontcijferen daarvan levert Lenstra grote verrassingen op. Zijn onbekende overgrootvader duelleerde met zwaarden, was marinier en chirurg, werd een romanpersonage in een bestseller, liep bijna scheef van de medailles, voerde hersenoperaties uit in de Eerste Wereldoorlog, opereerde baby’s aan hun hazenlip, was directeur van een sanatorium in China en werd landgoedeigenaar. En o ja, de nazi’s vonden hem een onbetrouwbare vrijmetselaar. Hallo, bent u daar nog? Was getekend: Ernst August Kaerger, met de groeten van de Duitse geschiedenis. En dan is het meest bijzondere nog niet genoemd.

‘Mijn overgrootvader is als mili..

