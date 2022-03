Literatuur als herschepping van het leven

Danilo Kiš behoort tot de grootste schrijvers van de vorige eeuw. Dat bewijzen niet alleen zijn romans en verhalen maar ook andere teksten waarvan nu een aantal in vertaling is verschenen.

Mijn belangstelling voor het werk van Danilo Kiš (1935-1989) begon vier jaar na zijn dood met het nummer van het tijdschrift Raster dat geheel gewijd was aan zijn leven en werk. En nu, met de publicatie van Homo poëticus, een deel in de reeks privé-domein met autobiografische stukken, essays en polemieken, is de wat op de achtergrond geraakte interesse weer volledig terug. Reina Dokter en Pavle Trkulja vertaalden de teksten, Guido Snel deed de eindredactie en schreef een uitgebreid en boeiend nawoord.

Danilo Kiš werd geboren in Subotica (toen Joegoslavië, tegenwoordig Servië) aan de grens met Hongarije. Zijn vader was een geassimileerde Hongaarse Jood die in 1944 met zijn hele familie werd gedeporteerd naar Auschwitz. Niemand keerde..

