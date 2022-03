Hoe een boerenmeisje tsarina werd

Van boerenmeisje dat niet eens kan lezen tot tsarina Catharina I, dat is de metamorfose die Marta Skowronska doormaakte. De geschiedenis komt tot leven door de ogen van deze bijzondere tsarina, op haar sterfbed. Het leven is hard voor vrouwen in de achttiende eeuw, ze worden niet gerespecteerd en gebruikt en misbruikt als het de mannen uitkomt. Dat overkomt ook Marta, die tijdens een oorlog wordt meegevoerd als oorlogsbuit voor een bevelhebber uit het Russische leger. Via wat omwegen komt ze terecht bij Aleksander, die een grote rol gaat spelen in haar leven. Aleksander en zij worden soulmates en lijken voor elkaar gemaakt. Ze verandert haar naam dan ook in Catharina, om af te rekenen met haar verleden. Helaas is Peter er ook no..

