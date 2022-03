Het gezicht van Tove Ditlevsen

Tove Ditlevsen was haar leven lang een beroemdheid in Deense literaire kringen. Al vanaf haar twintigste, in 1937, kon zij van haar pen leven, wat zeker voor een vrouw in die tijd niet vanzelfsprekend was. Het lukte haar om onafhankelijk te zijn: met eigen geld had ze de regie over haar leven. De schrijfster verlangde sterk naar de warmte van een stabiel gezin die ze in haar kindertijd miste.

Ditlevsen spreidde een grote hoeveelheid werken tentoon: van romans, dichtbundels, korte verhalenbundels tot essays, artikelen, kinderboeken en memoires. Een typische ‘huisvrouw’ zoals je op basis van de omslag van het boek van uitgeverij Das Mag zou verwachten, was ze dus geenszins.

Maar de roem eiste zijn tol. Ditlevsen verloor de regie en gle..

