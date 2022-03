Zeven boeken die helpen de oorlog te begrijpen: Poetin is maar één man, de Russen zijn een heel volk

De Russische ziel, daar zijn boekenkasten over volgeschreven. Maar het kan ook simpeler. Een kleine, persoonlijke leeswijzer bij een huiveringwekkende periode in de geschiedenis, die gamechanger en pageturner is.

Veel boeken over Rusland gingen de laatste jaren steeds meer om en over Poetin. Hij verzon zijn eigen narratief en rekent de wereld erop af, is de conclusie van Hubert Smeets. (beeldcompilatie ND)