Charles, de verteller in Brideshead Revisited, is gefascineerd door de geheimzinnige wereld van het katholicisme

‘Zonder geloof ben je een vogel, fladderend door een duistere ruimte, opbotsend tegen de ramen terwijl de deuren naar de zon openstaan’, schreef Evelyn Waugh. In de roman Terugkeer naar Brideshead beschrijft hij het proces van overgave aan het rooms-katholieke geloof.

Veel mensen kennen Brideshead Revisited van de vaak herhaalde televisieserie en de daarop geënte speelfilm. Wie de essentie wil vatten van Evelyn Waughs vertelling, doet er beter aan de roman zelf te lezen. In het kielzog van een nieuwe BBC-serie verscheen een herdruk van de Nederlandse vertaling van het boek. Het begint met een interessant voorwoord waarin Waugh-kenner Joost de Vries laat zien hoeveel overeenkomsten er zijn tussen het leven van de schrijver en diens werk.

Brideshead Revisited was niet de eerste roman die Evelyn Waugh (1903-1966) schreef na zijn bekering tot het katholicisme in 1930, waarmee hij zich vervreemdde van zijn familie en vrienden. Het is wel het boek waarin hij het proces van overgave aan het ro..

