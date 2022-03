Indianen in Amerika in de knel entoch strijdvaardig

De Amerikaanse schrijfster Louise Erdrich (1954) is als pleitbezorger van de indianen in de Verenigde Staten onvermoeibaar actief. Erdrich schreef romans, boeken voor kinderen en korte verhalen. Zij werd voor haar werk meermaals bekroond.

Louise Erdrich heeft indiaanse voorouders. Ze schrijft over haar grootvader Patrick Gourneau in het nawoord van haar in Nederlandse vertaling als De nachtwaker verschenen roman. Thomas Wazhashk, het hoofdpersonage uit De nachtwaker, is gemodelleerd naar de genoemde grootvader. Patrick en Thomas zijn beiden actief binnen de stamraad van de ‘Turtle Mountain Chippewa’. Op het federale beleid in Amerika had deze raad weinig invloed, maar Thomas benut iedere kans om de indiaanse belangen te behartigen.

Het traditionele leven van de Turtle Mountain Chippewa wordt in 1953 ernstig bedreigd, wanneer het Amerikaanse Congres resolutie nr. 108 aanneemt om de verdragen op te zeggen die met de indiaanse stammen waren overeengekomen. De resolutie is het..

