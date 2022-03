Een multitalent uit de Gouden Eeuw: Op Twitter zou hij tienduizenden volgers hebben gehad.

Als Constantijn Huygens (1596-1687) in deze tijd had geleefd, zou hij een bekende Nederlander zijn. Hij zou als hoogbegaafd worden aangemerkt. Op Twitter zou hij tienduizenden volgers hebben gehad. Misschien was hij een jaar lang de Dichter des Vaderlands geweest, want Huygens dichtte graag en goed.

In de tijd van Huygens, de Gouden Eeuw, kwamen zijn kwaliteiten op andere wijze naar buiten. Huygens sprak verschillende talen en onderhield contacten met bijna iedereen die ertoe deed in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook was hij te gast bij de Engelse koning Jacobus I en de Franse koning Lodewijk XIV, de Zonnekoning, aan wie hij de telescoop van zijn niet minder begaafde zoon Christiaan Huygens schonk. Constantijn Huygens schr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .