‘Diversiteit is een gegeven, ontmoeting een streven’, zei enkele jaren geleden een meester op een basisschool met leerlingen met allerlei achtergronden. De school is een verzamelplek van verschillen, staat te lezen op de achterflap van Een wereld vol kleuren dat bij Kwintessens is verschenen. Deze uitgeverij geeft onder de naam Kind op Zondag zondagschoolmateriaal en Kind op Maandag een methode voor bijbelonderwijs voor basisscholen uit.

Dit boek is ook gemaakt voor het primair onderwijs. Er staan 43 verhalen in van diverse schrijvers uit allerlei culturen en afkomstig uit vele landen. Diversiteit is het thema van dit boek. De verhalen nodigen kinderen uit om kennis te maken met de veelkleurige wereld om hen heen en in andere werelddelen. Bij de verhalen staan vragen om met elkaar in gesprek te gaan en te ontdekken waar de verschillen en overeenkomsten liggen. Er zijn teksten voor de onder-, midden- en bovenbouw.

‘Het boek is ontstaan vanuit diverse waarnemingen in het onderwijs en in de samenleving van nu’, vertelt samensteller Erik Idema. ‘Kinderen groeien op in een pluriforme wereld. Wat doe je daar als school mee?’ Bij de samenstelling was ook Erik Renkema van stichti..

