Diepgaand en weinig modieus

De geciteerde laatste woorden van zijn boek slaan volgens Gerrit Immink op de klassiek gereformeerde traditie. Maar misschien kun je ook zeggen dat deze woorden van toepassing zijn op het boek zelf. Het is degelijk, informatief, diepgaand en ook heilzaam, maar weinig flamboyant en modieus. Wat dat betreft zijn omslag en inhoud met elkaar in overeenstemming, want op de cover prijkt een schilderij van een geopende Bijbel met op de achtergrond een kaars op een standaard.

Het ruim 170 pagina’s tellende boek, dat onderdeel is van de Artios-reeks van uitgeverij Groen, is opgedeeld in vijf onderdelen en sluit af met een slotbeschouwing. Het is typisch een boek voor de ingewijde omdat Immink geregeld zaken als bekend verondersteld en jargon..

