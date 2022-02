We waren gewaarschuwd, maar bleven lang optimistisch

Een halve eeuw na het baanbrekende rapport Grenzen aan de groei, dat in opdracht van de Club van Rome werd gepubliceerd, is er alle reden de balans op te maken. Wat is er gedaan met de kernboodschap uit dat rapport, namelijk dat grondstoffen van de aarde uitgeput raken als gevolg van overmatige consumptie door de mensen?

Net als Geert Buelens (zie het interview met hem in Gulliver van 21 januari) kiest journalist Jaap Tielbeke ervoor de waarschuwing van destijds serieus te nemen. Hoewel er zeker vorderingen zijn geboekt, er zwemt weer zalm in de Rijn, wijzen de trends de verkeerde kant op. Onderzoeksjournalist Jurgen Tiekstra daarentegen ziet in de technologische vooruitgang reden om niet te veel te somberen. De toekomst is nu eenmaal ‘principieel onvoorspelbaar’ en in het ‘project moderniteit’ waarvan we als mensheid deel uitmaken, is er vast wel weer een uitweg te bedenken uit de crisis die ons nu teistert.

Is het milieu- en klimaatprobleem daarmee terug te brengen tot een kwestie van smaak? Zo van: het glas is halfvol en dus ook halfleeg? De pess..

