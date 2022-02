Topman met ‘gouden regel’: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden

Oud-Unilever-topman Paul Polman, een belijdend katholiek, schrijft in zijn boek Netto positief dat hij zijn bedrijfsvisie ontleende aan de ‘gouden regel’, die ook in de Bijbel voorkomt: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Bij velen zal Paul Polman, van 2009 tot 2019 de hoogste baas van het wereldconcern Unilever, bekend staan om zijn sms’je aan premier Mark Rutte. Aan het eind van 2018, om zes uur in de ochtend, deelde Polman de premier mee dat zijn plan om het hoofdkantoor van Londen naar Nederland te verplaatsen niet door zou gaan. De veelbesproken dividendbelasting dwarsboomde de verhuizing. Polman betreurde die gang van zaken zeer, veel liever was hij met Unilever in de EU gebleven. Het ondernemingsklimaat en de cultuur daar passen beter bij de manier van ondernemen van Unilever dan het Angelsaksische kapitalisme van de Britten.

Toch was de beslissing die Polman als ceo nam onvermijdelijk. Want hoe kun je van Britse aandeelhouders vragen een bela..

