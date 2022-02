Roel Grit beoogt met zijn boek dat mensen meer vragen gaan stellen: ‘Je moet weten wat je niet weet’

Beslissingen over klimaat, energie en stikstof worden vaak op basis van onjuiste of onvolledige informatie genomen. Ook alledaagse gesprekken hierover zijn lang niet altijd feitelijk juist. Dat stelt natuur- en scheikundige Roel Grit in zijn nieuwe boek Wetenschap is geen mening.

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n beslissing op grond van onjuiste of onvolledige informatie?

‘Er staan energiecentrales bij de Eemshaven. Die leveren via dikke kabels elektriciteit aan de grote steden. Naar het platteland lopen dunne kabels, omdat het dunbevolkt is en de vraag naar energie er dus lager is. Wat doen we nu? Al die velden met zonnepanelen en grote windmolens zetten we op het platteland. Er kwam weinig elektrische energie het platteland binnen, nu moet er ineens heel veel uit door die dunne kabels. Dat leidt tot problemen op het elektriciteitsnetwerk. Voor mij is het onbestaanbaar dat je dat niet van tevoren bedenkt.’

Hoe kan het dat er vooraf niet over is nagedacht?

‘Politici luisteren te veel naar lobbyisten. Als zon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .