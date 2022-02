Moeten we veel huizen bijbouwen? Ja, stellen deze auteurs, maar heel anders dan we gewend zijn

Het woongebouw Kalkbreite in Zürich is een voorbeeld van nieuwe projecten van collectief wonen. (beeld wikipedia)

Wonen kennen we in Nederland in twee smaken. Je huurt of je koopt. Wie geld heeft koopt, wie geen geld heeft is overgeleverd aan huur. Wie echt nauwelijks iets te besteden heeft, is overgeleverd aan de sociale huurwoningen, die beheerd worden door woningbouwstichtingen in opdracht van de overheid. Ieder ander moet op de commerciële markt terecht.

Door de overheid wordt gestimuleerd om te kopen: kopers kunnen de rente die betaald moet worden over een hypotheek grotendeels van de belasting aftrekken. Omdat de huizenprijzen gemiddeld genomen stijgen, onder andere door deze belastingaftrek, wordt de kloof in rijkdom tussen wie koopt en huurt steeds groter. Dat dit geen houdbare situatie is, wordt de laatste jaren steeds duidelijker: de ..

