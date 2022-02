Van der Horst blijft zijn vak als gids getrouw en doorspekt zijn verhaal met en soms huiveringwekkende anekdotes

Alec van der Horst, filosoof en gids in Parijs, schreef zijn eerste boek, over grote denkers uit Parijs. Soms verliest hij zijn onderwerp uit het oog.

De Pont Alexandre-III over de Seine in Parijs.

Er is geen stad in Europa waar Nederlanders zo graag op bezoek zijn als Parijs. Elk jaar is de stad de vakantiebestemming van enkele honderdduizenden Nederlanders. Zij komen voor de terrassen, de musea, de parken, de winkels.

Toeristen kunnen zich laten rondleiden door Alec van der Horst. Hij woont sinds 1998 in Parijs en is al vijftien jaar gids. Van der Horst studeerde filosofie, en van die studie heeft hij veel profijt. Parijs is immers de stad van grote denkers als Jean-Paul Sartre, Voltaire, Pascal en Thomas van Aquino.

Sinds kort is Van der Horst ook schrijver, hij schreef een boek over Parijs. Bij veel boeken is de titel weids en algemeen en vertelt de ondertitel wat er werkelijk in het boek te lezen is. Bij het boek van Van der Hor..

