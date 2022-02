Het boek ‘Familiewandeling’ van Marcel Möring verwoordt de unieke ervaring van een oorlogsslachtoffer

Een verhuizing is voor veel mensen een moment van reflectie. Van achterom zien en vooruitkijken. Dit geldt in hoge mate voor de mannelijke ik-figuur van Marcel Mörings (1957) Familiewandeling. Het oorlogsverleden van zijn Joodse moeder blijkt daarbij richtinggevend.

Auteur Harry Mulisch (1927-2010) schrijft in zijn De toekomst van gisteren het volgende: ‘Het is mijn overtuiging, dat de tweede wereldoorlog tot het einde der tijden een oriëntatiepunt zal blijven, - en in elk geval is dat te hopen.’ Volgens hem zullen andere twisten nadien ‘de herinnering aan de tweede wereldoorlog niet uit kunnen wissen’.

Met Familiewandeling wordt deze stelling nogmaals bewezen. Wanneer de ik tijdelijk terugkeert naar de leefomgeving uit zijn jonge jaren (Dikninge, een landgoed nabij Staphorst en De Wijk, gelegen in de provincie Drenthe) werkt die overgang als belangrijke katalysator. Jeugdherinneringen komen en gaan.

gisteren

De lezer wordt allereerst meegenomen naar Enschede. Het zijn aanvankelijk gelukkig..

