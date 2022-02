Hoe twee Joodse jongens aan de greep van Hitler wisten te ontkomen

De dreigende Russische invasie in Oekraïne maakt twee boeken over het lot van twee Joodse jongens vóór en na de oorlog even beklemmend als urgent. De ene Joodse jongen kwam uit Berlijn, de andere uit Lodz, in Polen. De verschrikkingen van de concentratiekampen bleven hun bespaard. Hun beider zoons hebben hun verhalen aan de vergetelheid ontrukt.