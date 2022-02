Bé Nijenhuis wordt nog altijd gelezen. ‘Als er één christelijke auteur met God heeft gevochten dan is hij het wel.’

Vijftig jaar geleden overleed de schrijver Bé Nijenhuis. Op christelijke scholen zijn zijn romans ‘Dossier 333’ en ‘De tornado’ door heel veel jongeren gelezen. Een aantal mensen vertelt over het belang dat de schrijver voor hen heeft gehad. ‘Bé was een Godzoeker, zakte vaak door zijn hoeven, en kroop ook weer omhoog.’

In maart 1985 deed ik mondeling examen Nederlands, op het reformatorische Van Lodenstein College in Amersfoort. Met veel plezier, en gestimuleerd door meneer Eerbeek, las ik een mooi lijstje boeken. Daar zou ik nooit meer mee ophouden. Eén schrijver maakte bijzondere indruk, B. Nijenhuis. Hij schreef niet alleen erg boeiend, maar hij geloofde ook nog. Het kon dus samengaan, dat was een fijn idee. We lazen zijn Dossier 333 in de klas, uit de schoolbibliotheek leende ik De tornado en Laatste wagon. De tornado haalde mijn lijst.

Wie die Nijenhuis eigenlijk was, heb ik lang niet geweten. In 1995 publiceerde Hans Werkman de biografische schets Spitten en (niet) moe worden, die meer licht wierp op de man die als Bé door het leven ging...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .