Hard gestreden voor vrijheid van godsdienst

Hoe laat je de geschiedenis van het christelijke geloof (in Europa) echt tot leven komen voor kinderen van nu? Schrijfster Martine Jonker wil dit bereiken door kinderen mee te nemen op een tijdreis in haar serie ‘De Gouden Speld’. Ze startte in Gallië aan het begin van onze jaartelling en is nu, in het vijfde deel, terechtgekomen in het zestiende-eeuwse Keulen.

Hoofdpersonen Stefan en Liese leven in een roerige tijd. Maarten Luther verovert Europa met zijn uitspraak: alleen geloof, alleen genade, alleen de Bijbel. Stefan werkt als letterzetter in een drukkerij en mag meehelpen met het drukken van Bijbels. Helaas komt de beruchte ketterjager Dobneck hierachter en is het voor Stefan niet veilig meer in Keulen. Hij vlucht en neemt de Gouden Speld, die van generatie op generatie is doorgegeven in zijn familie en van de wijzen uit het oosten afkomstig is, met zich mee. Dobneck zit hem op de hielen. Waarom is hij zo geobsedeerd door Stefan en wat heeft hij te maken met de dood van Stefans vader, die lang geleden is omgekomen in de Domkerk? Stefan en Liese raken verzeild in een spannend avontuur.

Al in..

