In de autobiografische roman Het voorval beschrijft Annie Ernaux haar besluit tot abortus in de zestiger jaren van Frankrijk

Deze autobiografische roman van Annie Ernaux (1940) beschrijft haar besluit tot abortus in de zestiger jaren van Frankrijk. Dat was wettelijk toen nog niet toegestaan. Áls abortus plaatsvond, dan in het geheim. Artsen wilden niet in verband worden gebracht met een abortus.

‘Liefdesbaby’s zijn altijd de mooiste’, zegt de arts die bevestigt dat Annie zwanger is. Ze vindt dit een vreselijke zin. In haar agenda spreekt ze over ‘het ding’ in haar lichaam, en ze ervaart zichzelf als afgescheiden van de haar omringende wereld: ‘je had de andere meisjes, met de lege buiken, en mij’. Hoe kan iemand zover komen een zich ontwikkelend mens, je eigen kind, een ding te noemen, waar je het liefst zo snel mogelijk van af bent?

klasseErnaux komt uit een arbei..

