Kunst moet een steentje in de schoen zijn van de overheid, vindt de Chinese kunstenaar Ai Weiwei

Bij de opening van de Olympische Winterspelen in Peking kwam het karakteristieke Vogelnest weer eens in beeld, een stadion ontworpen door Ai Weiwei. Deze bekende beeldend kunstenaar en vrijheidsactivist heeft een boek geschreven met herinneringen aan zijn vader en aan de geschiedenis die China de afgelopen honderd jaar heeft doorgemaakt. Aan die geschiedenis en onderdrukking heeft hij zijn eigen kunstenaarschap gewijd. Om niet te vergeten.

Het idee voor zijn boek 1000 jaar vreugde en verdriet ontstond in de gevangenis, waar de autoriteiten hem in 2011 zeven weken opsloten. In die periode dacht hij terug aan zijn vader Ai Qing, een belangrijk dichter die door de communisten uit de partij werd gezet en ‘heropgevoed’ vanwege zijn ve..

