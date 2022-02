Publieke religie en de Nederlandse dodenherdenkingen sinds 1945

Over weinig historische onderwerpen wordt zo veel geschreven als over de Tweede Wereldoorlog. Een van de vele thema’s is de herinnering aan de oorlog, vooral de patronen en verschuivingen die zich daarin voordoen.

In de bundel Heilige stilte gaat het over de rol van de publieke religie bij de Nederlandse dodenherdenkingen sinds 1945. Publieke religie betreft de waarden en overtuigingen die de mensen gemeenschappelijk met elkaar delen. Het ‘dragende concept van de bundel’, schrijven Koos-jan de Jager en Bart Wallet in de inleiding, is dat er ‘een dragende dynamische publieke religie’ zichtbaar wordt in ‘het vertoog, de rituelen en de symboliek van de herdenkingen’. In de acht bijdragen die volgen, worden minder zwaarwichtige woorden gebruikt. Vanuit het geschetste perspectief belichten de bijdragen de rol van religie in de herdenkingen op de Grebbeberg en in enkele Nederlandse dorpen en steden, zoals Herten, Rijssen, Naarden en Zaltbommel...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .