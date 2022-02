De opkomst en ondergang van Nederland als koloniale mogendheid

Krijgsgeweld en kolonie verhouden zich tot elkaar als pijn en ziekte: zonder krijgsgeweld zou geen koloniale mogendheid haar koloniën verworven of behouden hebben. Dat geldt niet het minst voor Nederland. Het vierde deel van de Militaire Geschiedenis van Nederland, dat over de koloniën gaat, heet dan ook Krijgsgeweld en kolonie. Vijf gerenommeerde militair-historici, bijgestaan door een team van historici met kennis van de koloniën, geven antwoord op de vraag, hoe Nederland zijn koloniale imperium in de Oost en de West veroverde, consolideerde en verdedigde. In de geschiedschrijving is er weinig aandacht voor dit onderwerp; dit gedetailleerde en op uitgebreid bronnenonderzoek gebaseerde boek voorziet in een behoefte. Au..

