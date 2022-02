‘De wereld is vandaag woedend op God’, schetst Sam Wells. ‘Mensen willen niet weten dat God vergeeft’

Het kruis is zonder twijfel het belangrijkste symbool van het christelijk geloof. Maar wat betekent het precies? Wilde God bloed zien? Moest een schuld worden afbetaald? Sam Wells komt met een ander verhaal – en dat is flink spannend.

Je kunt de impact van het kruis uitleggen door zo choquerend mogelijk te vertellen wat daar gebeurde. Zoals Mel Gibsons film The Passion of the Christ (2004) ooit deed: in alle detail de martelingen, het bloed en de langzame verstikkingsdood laten zien. Je kunt ook proberen zo helder mogelijk de wereldwijde en persoonlijke gevolgen te tekenen van de kosmische aardbeving die met Jezus’ lijden en dood plaatsvond. Dat is wat Sam Wells doet, de prachtig schrijvende vicar van de Londense kerk St. Martin-in-the-Fields. Kriskras door de Bijbel en met aansprekende voorbeelden uit films en boeken vertelt Wells waarom je bij het kruis enerzijds de rillingen over de rug voelt en waarom je er anderzijds helemaal niet verlegen ..

