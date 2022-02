Boeken over Thomas van Aquino. Wat heeft de middeleeuwse filosoof en theoloog ons nu te zeggen?

Onlangs verschenen boeken van en over Thomas van Aquino. Wat heeft de middeleeuwse filosoof en theoloog ons nu te zeggen?

Als student werd Thomas van Aquino (1225-1274) door zijn medestudenten ‘de zwijgende os’ genoemd, omdat hij zwaarlijvig was en vrijwel nooit iets zei. Sommigen hielden hem daarom voor dom. Maar toen hij eenmaal ging spreken en – vooral – schrijven, bleek hij een leraar zoals het Westen er maar weinigen heeft gehad. Later kreeg hij een heel andere bijnaam: ‘doctor angelicus’ – de engelachtige leraar.

Recent verschenen twee boeken van en over Thomas van Aquino. Wat heeft hij ons te zeggen? Thomas van Aquino is nooit echt weggeweest uit de theologie, en zelfs niet uit de cultuur. Grote geesten verdrinken nooit. Wel is hij voor protestanten lange tijd weinig zichtbaar geweest. Zij hadden het idee dat het katholicisme een heel ‘ander geloof’ w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .