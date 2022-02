Kristien Hemmerechts wil verder kijken dan de oppervlakte: ‘Extreem geloof leunt dicht aan tegen bijgeloof’

Kristien Hemmerechts schreef een boek over een vrouw die echt heeft bestaan, een ‘pastoorsmeid’ die in de oorlog Joden hielp en daarna opkwam voor collaborateurs. Een gesprek over verzoening, waarheid en geloof.

Hubertina Aretz. Die naam zegt de gemiddelde Nederlander niets. In Vlaanderen was ze vroeger wel bekend in Vlaams-nationalistische kring, en een aantal historici zal haar nu ook nog wel kennen, maar verder is ze ook daar anno 2022 geen bekende. ‘Maar dat gaat nu totaal veranderen’, zegt de Belgische schrijver Kristien Hemmerechts (66) lachend.

Hemmerechts’ nieuwste boek vertelt het verhaal van Hubertina (1893-1973). Ze werd geboren in een streng katholiek mijnwerkersgezin in het Duitse plaatsje Horbach, net over de grens bij Heerlen. Ze diende als pastoorsmeid in Nederlandse parochies, en in de Tweede Wereldoorlog hielp ze ondergedoken Joden in België. Door haar verzetswerk belandde ze in de gevangenis en later in concentratiekampen. Na d..

