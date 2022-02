Het wereldbeeld van ‘zevenvinkjesman’ Joris Luyendijk is op losse schroeven komen te staan

In zijn nieuwe boek De zeven vinkjes betoogt Joris Luyendijk dat witte, hoogopgeleide mannen met autochtone ouders die ook hoger onderwijs hebben genoten de dienst uitmaken in politiek, openbaar bestuur en journalistiek. Mannen als hijzelf dus. ‘Mijn wereldbeeld is op losse schroeven komen te staan. Ik heb niet alles wat ik heb bereikt aan mijn eigen inspanningen te danken.’

We hebben betrekkelijk vroeg afgesproken in een bekend etablissement in Amsterdam. Het personeel is nog bezig alles klaar te zetten voor een nieuwe dag. Voor het gemak hebben de medewerkers een deel voor gasten afgezet. Joris Luyendijk stapt op een van de medewerkers af en vraagt haar of we er toch mogen zitten omdat het daar lekker rustig is. Vooruit, voor een interview wil ze wel een uitzondering maken. Als we eenmaal zitten, zegt Luyendijk schuldbewust: ‘Dit was typisch het gedrag van een zevenvinkjesman: met je charme een uitzondering voor jezelf regelen.’

In zijn nieuwe boek beschrijft Luyendijk hoe hij ontdekt dat hij een zevenvinkjesman is. De zeven vinkjes zijn: man, wit, hetero, VWO, universiteit, minstens één in Nederland ..

