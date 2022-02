Angst, zelfliefde en acceptatie

Stapels zelfhulpboeken over angststoornis las Marian Mudder. Ze volgde allerhande therapieën. De actrice leed zo hevig onder angst dat ze ruim tien jaar niet het podium op durfde en alleen in tv-producties speelde.

Wat ik eerder had willen weten. (beeld nd)

Mudder schreef uiteindelijk zelf een hulp- en doeboek over angst, gebruikmakend van wat ze aan kennis en wijsheid vergaarde. Angst ontstaat vaak in de kindertijd en wordt niet zelden doorgegeven, door overbezorgde of depressieve ouders, legt Mudder uit. Ook is bijvoorbeeld een scheiding voor een kind een trigger tot angst, gevoed door onveiligheid.

Naast (dankbaarheids)dagboeken, yoga en mindfulness heeft de actrice veel aan EFT (Emotional Freedom Techniques), een alternatieve geneeswijze om neurologische verbindingen in het hoofd te veranderen. Het is juist geen verstandelijke therapie, want die had Mudder al zoveel gevolgd. Je klopt zachtjes op acupunctuurpunten op romp, hoofd en gezicht. Ondertussen spreek je een zinnetje uit dat..

