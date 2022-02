Amerika is nog steeds ziek

Een jaar nadat de Amerikaanse president Donald Trump onvrijwillig plaatsmaakte voor zijn opvolger Joe Biden, is de toon van het Witte Huis wel veranderd, maar het land niet. Corona woedt volop, met een dodental dat naar 900.000 gaat. De twee grote partijen staan nog steeds haaks op elkaar en het land is tot op het bot verdeeld over die twee dingen: de politiek en de aanpak van covid.

Biden kan zijn economische en sociale herstelpakketten slechts gehavend uitvoeren. En het wordt er niet makkelijker op, want bij de tussentijdse verkiezingen in het najaar kan de Democratische partij de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden weleens verliezen, of er Republikeinse gouverneurs bij krijgen.

Meer dan ooit blijkt dat Trump vooral e..

