De echte playlist van de Sovjet-Unie

Michel Krielaars was van 2007 tot 2012 correspondent voor NRC Handelsblad in Rusland. Nu is hij bij dat medium chef boeken. Hij beschrijft de lotgevallen van de muziek onder het Russisch communisme aan de hand van tien biografieën. Aantrekkelijk is dat het daarbij gaat om soms niet zo bekende figuren. Niet alleen de ellende van de repressie, de druk om leiders te behagen en verraad te plegen aan de eigen artistieke expressie komt uitgebreid aan bod, maar ook de bizarre wendingen van leven en loopbaan.

Om niets kon je worden verbannen, gevangengezet of gedood; dat was vooral een risico als je een in de Sovjet-Unie ongewenste identiteit had: Jood (Mojsje Vajnberg), homoseksueel (jazz-zanger Vadim Kozin) of een adelsverleden (Vsevolod Zadera..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .