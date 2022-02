Een toegewijde plantenjager

Op het eerste gezicht heeft plantenkunde misschien niet veel met politiek van doen. In De plantenjager uit Leningrad vertelt Louise Fresco het verhaal van de Russische botanist Nikolaj Vavilov. Zijn leven stond in het teken van de voedselvoorziening, maar zijn droom eindigde in een kerker van het Stalin-regime, waar ze hem de hongerdood lieten sterven.

Louise O. Fresco is wetenschapper en bestuurder, en vooral bekend van haar romans. De wereldvoedselproblematiek is de rode draad in haar professionele leven. Al vele jaren wist Fresco (69) dat ze ooit een boek over Nikolaj Vavilov wilde schrijven. Ze nam de tijd om alles te lezen wat ze over hem kon vinden.

Dat dat veel is, blijkt uit deze gedegen non-fictieroman.

Fresco zet in bij een winter in de jaren 1941-1944. ‘Een van die vreselijke donkere, eenzame winters in Leningrad waarover generaties later nog verteld zou worden. Met de tijd zouden de verhalen abstracter worden, ontdaan van de meest gruwelijke details.’ In een botanisch instituut in Leningrad wachten angstige medewerkers af wat er gebeuren gaat. Hun stichter is weg,..

