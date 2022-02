Indolentie van vader op zoon

Twaalf jaar geleden is het dat er een roman van Gerbrand Bakker verscheen, De omweg (2010). Hij schreef wel door. Er kwamen twee boeken uit in de reeks privé-domein, Jasper en zijn knecht (2016) en Knecht alleen (2020), waarin Bakker open vertelt over het leven met zijn hond Jasper, een leven getekend door depressies en de onmogelijkheid zich aan iemand te binden.

In een interview naar aanleiding van het laatste van deze twee persoonlijke boeken, zei Bakker (Algemeen Dagblad, 23 mei 2020): ‘Achteraf vind ik mijn romans aanstellerij en koket gedoe. Ik zie nu dat mijn romans ook hartstikke autobiografisch zijn. De verhalen zijn verzonnen, maar de thema’s zijn autobiografisch. Er zit altijd dat laagje literatuur overheen. Daarom heb ik er een hekel aan gekregen. Het enige wat ik nog wil doen, is zo eerlijk of letterlijk mogelijk schrijven. Ik schrijf gewoon hoe het is.’

En toch is er nu weer een roman, De kapperszoon. Heel anders dan zijn vorige boeken, en tegelijk helemaal hetzelfde. Terugkerend thema in zijn romans is de dood of het vertrek van een familielid en de weerslag daarvan op de ac..

