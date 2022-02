De chaos te lijf

Corona is van de voorpagina verdreven. Het overschrijden van allerlei grenzen eist de aandacht op. Het onuitroeibare machtsmisbruik van mannen, het ergerlijke verbale onfatsoen in de Tweede Kamer en de dreigende Russische inval in Oekraïne domineren de media. Maar corona is er natuurlijk nog steeds, evenals de ellende in Groningen en het beschamende algoritme van de belastingdienst. Het is een chaotische wereld. Onrust, wanorde en stuurloosheid lijken ons hedendaags bestaan te beheersen. Er zullen maar weinig mensen zijn die dit ontkennen of geheel anders ervaren.