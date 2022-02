Wachten op wat dan ook

Een auto vliegt uit de bocht en rijdt het dijkhuis van de oude heer Tak binnen. Zolang het huis hersteld wordt, woont Tak in bij Filip, een leraar geschiedenis met een oor voor persoonlijke geschiedenis. Bij het optuigen van de kerstboom luistert hij urenlang naar Taks levensverhaal: haastige hartstocht, dwangarbeid in Duitsland, huwelijk, scheiding, tweede huwelijk, oorlogstrauma, zoeken van stilte en vooral leren wat de functie van wachten is. Beneden in het huis ligt Taks kleindochter te bevallen. Boven wacht Tak op de eerste kreet van zijn achterkleinkind. Hij is de Wachter op de morgen, zoals de nieuwe roman van Machteld Siegmann heet.

De auteur legt Tak (de ik-verteller) een vloeiend verhaal in de mond, direct van stijl, met veel co..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .