Peter Römer schreef de negentigste Baantjer. ‘Als ik het niet leuk meer vind om te doen, stop ik er gewoon mee’

Appie Baantjer zei dat hij na het 70ste boek met inspecteur De Cock stopte. Hij was er klaar mee. Vorig jaar ontdekten vrienden van de tien jaar geleden overleden auteur een manuscript met de aanzet voor een 71ste deel. Peter Römer, die de boekenserie na het overlijden overnam: ‘Appie schreef dat inspecteur De Cock snel met pensioen zou gaan. Blijkbaar was hij bang dat er iemand met zijn creatie vandoor zou gaan.’

De koper van het onlangs gepresenteerde 90ste deel krijgt die ‘onvoltooide’ van Appie Baantjer er bij. Met als extraatje: een prijsvraag wie het verhaal het leukst kan voltooien.

De presentatie van De Cock en de moord op stand moest in kleine kring plaatsvinden. ‘We mochten door corona nergens in’, vertelt Peter Römer. Omdat het verhaal begint in het paleis op de Dam stond voor dat monumentale gebouw een groot spandoek met de 90ste Baantjer. ‘Een groep jongeren kwam voorbij en die begonnen "Lang zal je leven" te zingen’, herinnert de auteur zich. En lachend voegt hij toe: ‘Ze zeiden ook: voor een negentigjarige zie je er nog best goed uit’.

Appie Baantjer startte lang geleden met de serie over inspecteur De Cock en bureau Warmoesstraat in ..

