Buitenbeentje Hella Haasse leefde het liefst in haar verbeelding

Hella Haasse was als kind een buitenbeentje dat vluchtte in haar verbeelding. Die verbeelding werd haar leven.

Hella Haasse zet een handtekening, voor een van haar vele lezers, in haar boek 'Oeroeg', dat is uitgekomen ter gelegenheid van de Boekenweek 1948.

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Welke voorgeschiedenis, welke voorouders hebben mij gemaakt tot degene die ik ben geworden? Het zijn vragen die veel personages in het werk van Hella Haasse bezighouden, schrijft Aleid Truijens in de deze week verschenen biografie van een de beste schrijvers die Nederland heeft gekend, Leven in de verbeelding. Hella S. Haasse 1918-2011.

Zelf zei Haasse in 1984 dat vrijwel al haar boeken gaan ‘over mensen die [...] iets moeten ontmaskeren, en terwijl ze daarmee bezig zijn, worden er geleidelijk allerlei zaken onthuld – over henzelf, door henzelf – met betrekking tot de relatie waarin ze tot elkander staan’.

Truijens wijst ter illustratie op de hoofdpersoon in Haasses roman De scharlaken stad, de jon..

