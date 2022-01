De humor van een monomane missie

Onlangs overleed de beroemde paleoantropoloog Richard Leakey (1944-2022). Wat had Anthony Willem Lodesteijn, hoofdpersonage in Het nut van Lodesteijn, graag in het spoor van deze Keniaan gegaan om, letterlijk, te graven naar de oorsprong van de mens en diens ontwikkeling. Lodesteijn koos echter voor een studie klassieke letteren en filologie aan de Leidse universiteit. Daarna volgde een loopbaan als docent op een middelbare school. Een lijdensweg en uiteindelijk een flop.

Aan het begin van de novelle moet daarom dringend de hand gelegd worden op een andere (en voor hem belangrijker nog: zingevende en levensvervullende) job. De muur van de woonkamer verandert gaandeweg in een patchwork van uitgeknipte vacatures. De Vlaardingse veertiger Lodesteijn - ongehuwd en kinderloos - wenst zich in te zetten voor de mensheid, wil van nut zijn. Desnoods als kooktherapeut van het Deltaziekenhuis in Poortugaal. Wanneer ‘in dat Delta niet alleen de liefde maar ook de behandeling door de maag ging, zouden ze daar dan ook een koffietherapeut hebben, ’s morgens, en voor de middag een theetherapeut? En als er eentje jarig was een biertherapeut?’

Humor bevat Het nut van Lodesteijn zeker, ofschoon de geschiedeni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .